ВСУ ударили по секретному российскому складу в Курской области
- 11.06.2025, 16:41
Z-каналы в трауре.
Борт Воздушных сил ВСУ нанес очень болезненный удар по оккупантам в селе Кульбаки Курской области РФ.
Уничтожен секретный склад ВС РФ. Об этом сообщил 11 июня Z-ресурс «Северный канал», который, как считается, связан с оккупационной российской армией, передает «Диалог».
По данным канала, по объекту прилетели 4 бомбы. Последствия плачевны для оккупантов.
«Было здание, а теперь его нет. Там был склад даже не с боеприпасами или военной техникой, а с кое-чем более важным: системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.), дорогой электроникой... Хранилось оно в абсолютном секрете... Ничего не предвещало», — написал «Северный канал».
Он отметил, что в последнее время ВСУ очень высокоточно поражают особо важные объекты ВС РФ в Курской области.