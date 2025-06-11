ВСУ ударили по секретному российскому складу в Курской области 11.06.2025, 16:41

Z-каналы в трауре.

Борт Воздушных сил ВСУ нанес очень болезненный удар по оккупантам в селе Кульбаки Курской области РФ.

Уничтожен секретный склад ВС РФ. Об этом сообщил 11 июня Z-ресурс «Северный канал», который, как считается, связан с оккупационной российской армией, передает «Диалог».

По данным канала, по объекту прилетели 4 бомбы. Последствия плачевны для оккупантов.

«Было здание, а теперь его нет. Там был склад даже не с боеприпасами или военной техникой, а с кое-чем более важным: системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.), дорогой электроникой... Хранилось оно в абсолютном секрете... Ничего не предвещало», — написал «Северный канал».

Он отметил, что в последнее время ВСУ очень высокоточно поражают особо важные объекты ВС РФ в Курской области.

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