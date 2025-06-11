Видео: в Харькове под завалами разрушенного дома мужчина пел гимн Украины 2 11.06.2025, 21:25

Моральный дух украинцев не сломить.

В Харькове, после массированной атаки, которую совершили этой ночью российские оккупанты, когда спасатели и Нацполиция разбирали завалы уничтоженных домов, вдруг из-под разрушенных конструкций раздалось пение: заваленный мужчина пел гимн Украины.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, который добавил видео спасения людей и животных, оказавшихся под завалами.

«Этой ночью враг атаковал жилые кварталы Харькова ударными дронами. Били подло - когда город спит, когда семьи дома. Погибли три человека. Раненых - более шестидесяти. Девять из пострадавших - дети.

Мы были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, которое пылало прямо на людях. И спасали.

И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины.

Это трудно забыть. Это невозможно простить.

Харьков стоит. Стоим и мы», - написал Белошицкий.

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