WSJ: Вэнс призвал Маска прекратить конфликт с Трампом 4 11.06.2025, 21:54

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Джей Ди Вэнс

Вице-президент США позвонил миллиардеру.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс позвонили миллиардеру Илону Маску и призвали его прекратить публичную ссору с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Разговор состоялся 6 июня.

Во время беседы представители администрации США настояли на необходимости снизить напряженность в отношениях между господами Маском и Трампом. По данным WSJ, в разговоре вице-президент Вэнс встал на сторону американского президента, однако не стал критиковать и бизнесмена.

Ранее планировался телефонный разговор между господами Трампом и Маском для «заключения мира», но он так и не состоялся. Конфликт начался после того, как Илон Маск покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Он раскритиковал подписанный президентом проект бюджета США, назвав его «отвратительной мерзостью». Дональд Трамп в ответ пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями миллиардера. Сегодня господин Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих публикациях, посвященных американскому лидеру.

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