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Потери армии РФ в Украине превысили 1 миллион военных

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  • 12.06.2025, 8:30
  • 1,544
Потери армии РФ в Украине превысили 1 миллион военных

Украинский Генштаб обновил данные.

Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1 миллион 340 военных с начала полномасштабного вторжения, сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 12 июня.

Потери агрессора за сутки составляют примерно 1140 человек. Генштаб также обновил российские потери в технике:

танков — 10 933 (плюс шесть единиц за сутки);

боевых бронированных машин — 22 786 (+3);

артиллерийских систем — 29063 (+47);

РСЗО — 1413;

средств ПВО — 1184 (+1);

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (+138);

крылатых ракет — 3337;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51715 (+136);

специальной техники — 3914.

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