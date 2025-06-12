Потери армии РФ в Украине превысили 1 миллион военных

Потери армии РФ в Украине превысили 1 миллион военных4
- 12.06.2025, 8:30
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Украинский Генштаб обновил данные.
Армия страны-агрессора России потеряла на войне против Украины ориентировочно 1 миллион 340 военных с начала полномасштабного вторжения, сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 12 июня.
Потери агрессора за сутки составляют примерно 1140 человек. Генштаб также обновил российские потери в технике:
танков — 10 933 (плюс шесть единиц за сутки);
боевых бронированных машин — 22 786 (+3);
артиллерийских систем — 29063 (+47);
РСЗО — 1413;
средств ПВО — 1184 (+1);
самолетов — 416;
вертолетов — 337;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (+138);
крылатых ракет — 3337;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 51715 (+136);
специальной техники — 3914.