Японское качество: названы 10 самых надежных моделей Toyota с пробегом
- 12.06.2025, 10:05
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Эти авто способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
Среди автолюбителей распространено мнение, что автомобили Toyota являются одними из самых надежных в мире. В этом есть и доля правды, так как этот японский производитель выпускает очень выносливые модели.
В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.
Чтобы составить этот рейтинг, в издании обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.
ТОП-10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом:
1 Toyota Corolla (2019 год)
2 Toyota Camry (2014 год)
3 Toyota Avalon (2021 год)
4 Toyota Prius (2015 год)
5 Toyota RAV4 (2018 год)
6 Toyota 4Runner (2017 год)
7 Toyota Prius V (2017 год)
8 Toyota Yaris (2012 год)
9 Toyota Prius C (2018 год)
Лидером этого рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Этот автомобиль известен своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.
В издании поделились, что в среднем владельцы Toyota Corolla ежегодно тратят на обслуживание своего авто менее 400 долларов. Также эта модель остается одним из самых популярных автомобилей в мире уже долгие годы.