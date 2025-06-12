Японское качество: названы 10 самых надежных моделей Toyota с пробегом 12.06.2025, 10:05

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иллюстративное фото

Эти авто способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Среди автолюбителей распространено мнение, что автомобили Toyota являются одними из самых надежных в мире. В этом есть и доля правды, так как этот японский производитель выпускает очень выносливые модели.

В HotCars назвали 10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. По словам экспертов, этим моделям не страшны поломки.

Чтобы составить этот рейтинг, в издании обратили внимание на оценки надежности подержанных автомобилей Toyota от J.D. Power, CarEdge и RepairPal.

ТОП-10 самых надежных автомобилей Toyota с пробегом:

1 Toyota Corolla (2019 год)

2 Toyota Camry (2014 год)

3 Toyota Avalon (2021 год)

4 Toyota Prius (2015 год)

5 Toyota RAV4 (2018 год)

6 Toyota 4Runner (2017 год)

7 Toyota Prius V (2017 год)

8 Toyota Yaris (2012 год)

9 Toyota Prius C (2018 год)

Лидером этого рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Этот автомобиль известен своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

В издании поделились, что в среднем владельцы Toyota Corolla ежегодно тратят на обслуживание своего авто менее 400 долларов. Также эта модель остается одним из самых популярных автомобилей в мире уже долгие годы.

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