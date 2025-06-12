Литва может отправить машины из «каравана контрабанды» белорусских сигарет в Украину 2 12.06.2025, 12:56

Таможенники, досмотрев 13 машин, в девяти из них обнаружили тайники с табачной продукцией.

«Настоящим караваном контрабанды» белорусских сигарет назвала Таможня Литвы задержание сразу девяти автомобилей, перевозивших нелегальный товар.

Как отмечается в сообщении ведомства, в ночь на 9 июня на автодорожном посту Шальчининкай (с белорусской стороны Бенякони) таможенники, досмотрев 13 машин, в девяти из них обнаружили тайники с табачной продукцией.

«Контрабандные тайники были устроены в различных местах автомобилей, как правило, путем прорезания отверстий в кузове и использования заводских полостей, — говорится в сообщении. — Офицеры находили тайники в порогах, полах, подрамниках, дверях, внутренней отделке, контейнерах с охлаждающей жидкостью и т.д. В большинстве авто тайники были идентичными, и количество контрабанды было одинаковым — не более 1 тыс. пачек».

Всего, по данным таможни, обнаружено 6.354 пачки белорусских сигарет, в основном NZ Gold и Minsk Superslims.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении за контрабанду и обход международных санкций.

Все девять автомобилей — «Ауди Q5», «Фольксваген Пассат», БМВ, «Ситроэн», «Форд Фокус» и др. — конфискованы. Скорее всего, они будут переданы Украине в рамках помощи в отражении российской военной агрессии.

Таможня отмечает, что все автомобили старые, большинство из них стоят около 3 тыс. евро.

«Подобные «караваны контрабанды» на литовской границе были частым явлением несколько лет назад», — говорится в сообщении.

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