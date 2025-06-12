Financial Times: ИИ помог украинским дронам нанести удар по российским авиабазам 12.06.2025, 15:11

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Нейросеть взяла на себя управление БПЛА.

Успешная атака СБУ на четыре российских авиабазы, включая объекты за Полярным кругом, была проведена с использованием дронов, управляемых искусственным интеллектом. Операция под названием «Паутина» стала примером стремительной эволюции технологий на поле боя, пишет Financial Times.

По словам Валерия Боровика, главы компании First Contact, разработавшей дроны, задействованные в атаке, речь идет о высококлассных, полностью настраиваемых устройствах, оснащенных ИИ и защищенных от помех. Дрон модели «Оса», как отметил Боровик, в пять раз дороже обычных FPV-дронов и предназначен для «особых миссий».

После потери сигнала управление брали на себя автономные системы — дрон продолжал движение по заранее заданному маршруту и автоматически активировал боевую часть при достижении цели, сообщили в СБУ.

Другой разработчик, Ярослав Ажнюк из компании The Fourth Law, подтвердил, что Украина начала масштабировать автономные возможности дронов. Уже применяется технология «терминального наведения», когда оператор выбирает цель, после чего ИИ завершает миссию самостоятельно.

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