Новые BMW смогут самостоятельно включать показатели поворота

Новые BMW смогут самостоятельно включать показатели поворота3
- 12.06.2025, 16:12
Автоматические «поворотники» появятся на электрокарах нового семейства Neue Klasse.
Новые электромобили BMW получат инновационную функцию — они будут автоматически включать указатели поворотов.
Об этом сообщает сайт The Verge.
Автоматические «поворотники» BMW появятся на электрокарах нового семейства Neue Klasse. Первым эту функцию получит кроссовер BMW iX3 — электрический аналог модели X3, который должны презентовать уже осенью на автошоу в Мюнхене. Технология является частью обновленного комплекса электронных «помощников».
Электромобиль BMW iX3 оснастят дополнительной камерой в салоне, которая будет следить за движением глаз водителя. Если тот посмотрит в зеркало заднего вида и начнет поворот или смену полосы движения, то указатель поворота включится автоматически.
В случае, если водитель захочет совершить маневр, не посмотрев в зеркало, то автомобиль будет сопротивляться — оставаться в полосе и отказываться поворачивать или менять полосу (очевидно будет активироваться функция удержания в полосе движения).
Новая функция не только улучшит безопасность движения, но и будет бороться с распространенным стереотипом, что многие водители BMW якобы часто не включают указатели поворота. Этой теме посвящено немало шуток и интернет-мемов.