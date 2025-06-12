Новые BMW смогут самостоятельно включать показатели поворота 3 12.06.2025, 16:12

Автоматические «поворотники» появятся на электрокарах нового семейства Neue Klasse.

Новые электромобили BMW получат инновационную функцию — они будут автоматически включать указатели поворотов.

Об этом сообщает сайт The Verge.

Автоматические «поворотники» BMW появятся на электрокарах нового семейства Neue Klasse. Первым эту функцию получит кроссовер BMW iX3 — электрический аналог модели X3, который должны презентовать уже осенью на автошоу в Мюнхене. Технология является частью обновленного комплекса электронных «помощников».

Электромобиль BMW iX3 оснастят дополнительной камерой в салоне, которая будет следить за движением глаз водителя. Если тот посмотрит в зеркало заднего вида и начнет поворот или смену полосы движения, то указатель поворота включится автоматически.

В случае, если водитель захочет совершить маневр, не посмотрев в зеркало, то автомобиль будет сопротивляться — оставаться в полосе и отказываться поворачивать или менять полосу (очевидно будет активироваться функция удержания в полосе движения).

Новая функция не только улучшит безопасность движения, но и будет бороться с распространенным стереотипом, что многие водители BMW якобы часто не включают указатели поворота. Этой теме посвящено немало шуток и интернет-мемов.

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