Дроны атаковали полевой лагерь войск РФ в Крыму
- 13.06.2025, 8:25
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В районе Залесской нанесены три удара.
В ночь на 13 июня беспилотники атаковали оккупированный Крым, нанеся удары по военным объектам Вооруженных сил РФ. Местные жители сообщают о прилетах в районе Симферополя, где расположены военные части береговой охраны и артиллерийского полка.
Также СМИ пишут, что в небе было слышно много жужжания, но «хлопков» мало, сообщает паблик «Крымский ветер».
Больше всего звуков дронов было слышно в районах Лугового и Залесья под Симферополем. Сообщается, что в Луговом наблюдается сильное задымление, и не исключено, что удары пришлись по одному из полевых лагерей армии РФ.
Также «хлопки» были слышны в районах Севастополя, Евпатории, Феодосии, Алушты, Качи и других населенных пунктов Крыма. В соцсетях пишут, что дроны направлялись и в сторону военных аэродромов Саки, Кировское и Гвардейское.
Очень громко было также в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны и 8-й артиллерийский полк. Почти месяц назад, 16 мая, дроны уже атаковали склады с боеприпасами и военной техникой в Перевальном.