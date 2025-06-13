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Дроны атаковали полевой лагерь войск РФ в Крыму

  • 13.06.2025, 8:25
  • 1,672
Дроны атаковали полевой лагерь войск РФ в Крыму

В районе Залесской нанесены три удара.

В ночь на 13 июня беспилотники атаковали оккупированный Крым, нанеся удары по военным объектам Вооруженных сил РФ. Местные жители сообщают о прилетах в районе Симферополя, где расположены военные части береговой охраны и артиллерийского полка.

Также СМИ пишут, что в небе было слышно много жужжания, но «хлопков» мало, сообщает паблик «Крымский ветер».

Больше всего звуков дронов было слышно в районах Лугового и Залесья под Симферополем. Сообщается, что в Луговом наблюдается сильное задымление, и не исключено, что удары пришлись по одному из полевых лагерей армии РФ.

Также «хлопки» были слышны в районах Севастополя, Евпатории, Феодосии, Алушты, Качи и других населенных пунктов Крыма. В соцсетях пишут, что дроны направлялись и в сторону военных аэродромов Саки, Кировское и Гвардейское.

Очень громко было также в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны и 8-й артиллерийский полк. Почти месяц назад, 16 мая, дроны уже атаковали склады с боеприпасами и военной техникой в Перевальном.

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