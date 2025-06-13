Большая ликвидация: в Иране устранена военная и научная верхушка 13.06.2025, 8:50

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Ликвидированы три ключевых генерала и ведущие физики-ядерщики.

По последним сообщениям из Ирана, в ходе израильских авиаударов ликвидированы старшие военные чины и ведущие физики-ядерщики, сообщает «9 канал».

СМИ уточняют, что речь идет о генералах Хоссейне Салами, Мохаммеде Багери и Голамали Рашиде, а также об ученых Ферейдуне Аббаси-Давани и Мохаммаде Мехди Тегеранчи.

Гостелевидение Ирана подтвердило смерть двух ученых-ядерщиков, а также генералов Салами и Рашида.

Генерал Хоссейн Салами был Главнокомандующим КСИР с 2019 года. Он был критиком Запада и принимал активное участие в планировании военных операций.

Генерал Голамали Рашид — глава стратегического командования «Кхатам аль-Анбия». Один из ключевых генералов, отвечавших за оборонные операции и координацию всех вооруженных сил.

Ферейдун Аббаси-Давани — бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, депутат парламента. Известный ядерный физик, переживший покушение в 2010 году.

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