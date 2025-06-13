Наталья Радина: Свободное слово — это не просто звук, это мощное оружие 13.06.2025, 12:28

Наталья Радина

Есть важный инструмент влияния на ситуацию в Беларуси.

Церемония открытия уникальной фотовыставки «Сквозь объектив: защита демократии и свободы в киберпространстве» состоялась в здании Европарламента в Брюсселе 11 июня.

Выставка, организованная швейцарской компанией Proton, предоставляющей безопасные онлайн-услуги, а также евродепутатом от Литвы Виргиниюсом Синкявичюсом, состояла из четырех частей. Первая была посвящена «Хартии'97» и ее главному редактору Наталье Радиной. Остальные три — Proton VPN Observatory (исследовательская программа компании Proton, направленная на защиту свободы слова в киберпространстве — прим.), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и активисту из Гонконга, основателю партии Hong Kong Indigenous Рэй Вону.

«Эта выставка перенесет вас в ключевые моменты истории «Хартии’97»: от открытия ее офиса в Варшаве до блокировки сайта в 2018 году. На фотографиях также показана борьба белорусов за демократию», — анонсировали мероприятие организаторы. На церемонии открытия присутствовали основатель компании Proton Энди Йен, литовский евродепутат Виргиниюс Синкявичюс, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, известный активист из Гонконга Рэй Вон и представитель «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Кристин Фицко.

В своем выступлении главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала о ситуации со свободой слова в Беларуси:

— Белорусы уже более 30 лет борются за свободу своей страны. Вам трудно это представить — так много лет диктаторский режима Лукашенко попирает все законы и международные нормы, фальсифицирует выборы, уничтожает своих оппонентов, убивая и бросая их в тюрьмы. В небольшой, 9-миллионной Беларуси, сегодня находятся в заключении до 10 000 политзаключенных. Среди узников совести — десятки независимых журналистов и блогеров. Абсолютно все независимые медиа в стране заблокированы и вынуждены работать из-за рубежа. По уровню свободы слова Беларусь скатилась до самых людоедских африканских стран и Северной Кореи.

Поэтому я очень благодарна компании Proton, которая открывает сегодня в Европейском парламенте в Брюсселе выставку, посвященную давлению на свободу слова в диктаторских странах, — включая Беларусь. И я невероятно признательна, что примером белорусского независимого медиа, которое борется за свободу слова, стал сайт «Хартия'97». Компания Proton также оказывала нашему сайту поддержку в самые сложные времена: когда нас блокировали в Беларуси и была необходимость в срочной финансовой поддержке. Мы никогда этого не забудем. Спасибо вам!

«Хартия'97» — старейший независимый сайт Беларуси, который работает уже 27 лет. Мы многие годы являемся лидерами белорусского интернета, несмотря на давление и преследование со стороны властей. Основатель и первый главный редактор нашего сайта Олег Бебенин был убит в Беларуси накануне президентских выборов 2010 года, многие журналисты прошли через тюрьмы. Сама я была заключена в тюрьму КГБ в Минске, где подвергалась пыткам. Сегодня в Беларуси против журналистов сайта «Хартии’97» возбуждены уголовные дела, по которым нам грозят огромные тюремные сроки.

Однако репрессии нас не остановили, и мы продолжили свою работу — вначале из соседней с Беларусью Литвы, затем — из Польши.

Я знаю, что работаю с настоящими героями — потому что сотрудничество с таким сайтом как «Хартия’97» несет огромные риски для журналистов. Диктаторский режим признал наш сайт «экстремистским», хотя мы просто выполняем свой профессиональный долг и освещаем происходящие в стране события.

Мы понимаем главное — если режим предпринимает столько усилий, чтобы попытаться уничтожить одно медиа, значит, это медиа эффективно и его боятся. Эта простая мысль всегда меня поддерживала и помогала справляться с многочисленными трудностями и проблемами, с которыми мы сталкиваемся в работе на протяжении почти 30 лет.

И одна из основных проблем сегодня — это снижение международного интереса и внимания к ситуации в Беларуси. Многие годы идет война России против Украины, последние три года — широкомасштабная, тотальная война по всем фронтам. И в 2022 году диктаторская Беларусь стала плацдармом для наступления российской армии на Киев. Белорусский диктатор Лукашенко — марионетка Путина и удерживается у власти только — это жертва режима, никак не его часть. В 2020 году в Беларуси была предпринята попытка революции, весь мир увидел, как на протесты против диктатора, который в очередной раз сфальсифицировал выборы, по всей стране вышли около миллиона человек. Однако, к сожалению, тогда западному миру не хватило решимости активно поддержать белорусов в их борьбе за свободу. Санкции против диктатуры ввели с большим опозданием, и сегодня для того, чтобы они возымели эффект, их надо усиливать и усиливать.

Наталья Радина объяснила, почему сегодня важно поддержать белорусские независимые СМИ:

— Медиа – это важный и, возможно, последний инструмент влияния на ситуацию в Беларуси. Люди должны получать объективную информацию от независимых СМИ, а не от российских и белорусских пропагандистских каналов.

Однако в последнее время поддержка белорусских независимых медиа существенно снизилась. Американские фонды после прихода президента Трампа закрылись, а европейские фонды стали сокращать помощь. Многие белорусские медиа, включая «Хартию’97», находятся на грани выживания. Из-за отсутствия помощи в какой-то момент мы можем попросту закрыться. И кто от этого выиграет, кроме диктатора?

Я часто слышу от политиков, что Евросоюз должен укреплять свою обороноспособности, и что огромное число средства необходимо для производства и закупки вооружений. Но медиа — это тоже оружие. Россия ведет гибридную войну против стран Запада, и информационная война — часть этой глобальной войны. Россия тратит на свои пропагандистские каналы миллиарды, а Европа не в состоянии поддержать немногочисленные белорусские СМИ?

Для чего это нужно европейцам? Для того, чтобы защитить себя от нового возможного вторжения войск с территории Беларуси. Ведь в планах у Путина снова использовать нашу страну как плацдарм для наступления — но на этот раз не только в Украину, но и в страны Балтии и Польшу. Именно независимые медиа своим влиянием смогли в прошлые годы остановить прямое участие белорусской армии в войне против Украины: благодаря постоянному освещению событий и передаче объективной информации, они смогли распропагандировать, лишить желания воевать белорусских военнослужащих.

Поэтому я призываю сегодня европейских политиков мыслить стратегически и осознать важность свободных медиа. Свободное слово — это не просто звук, это мощное оружие.

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