Российские захватчики при странных обстоятельствах потеряли самолет-штурмовик «Су-25» 2 13.06.2025, 14:17

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Фото: Диалог.UA

РФ больше не может производить такие самолеты.

Российские пропагандистские каналы распространили сведения о крушении военного самолета «Су-25», находящегося на балансе ВС РФ, передает «Диалог.UA».

При этом автор Z-канал Fighterbomber, позиционирующий себя как специалист по военной авиации, написал, что Су-25 потерпел аварию, при этом умолчал ее причины. По его словам, летчик спасен и «все нормально».

Впрочем, в Сети этому «специалисту» сразу ответили, что потеря Су-25 - это отнюдь не нормально, а очень даже болезненно для России, поскольку их отечественный авиапром больше не может производить штурмовики подобного типа.

Еще один канал Aviahub тоже написал об аварии, добавив, что якобы «огневого воздействия не было».

В свою очередь, Министерство обороны России вообще ничего не сообщало об инциденте со штурмовиком.

Подобная таинственность, которой россияне окутывают крушение военного самолета, не может не наводить на мысль, что в этом деле что-то явно нечисто, а правду просто пытаются скрыть от широкой аудитории.

К слову, крушение российского штурмовика также прокомментировал украинский блогер Александр Коваленко. «Пока все наблюдают за очередным эпизодом Израиль-Иранского междусобойчика, у российской оккупационной армии минус Су-25. Су-25 - штурмовик, который Россия неспособна производить, а потому эта потеря безвозвратная. Такими темпами ВКС РФ могут остаться в какой-то момент без классической штурмовой авиации», - подчеркнул он.

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