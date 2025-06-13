Politico: Болгария не «сделает то же, что Греция» при вступлении в еврозону 13.06.2025, 15:25

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Такое заявление сделал глава Центробанка страны.

Глава Болгарского народного банка Димитар Радев заявил, что вступление страны в еврозону в 2026 году не приведет к финансовой нестабильности, подобной греческой. По его словам, Болгария сохранит жесткую бюджетную дисциплину и адаптирует свои политики к общеевропейским стандартам, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Фискальная устойчивость остается краеугольным камнем нашей экономической политики более 25 лет, и это не изменится», — отметил Радев в интервью. Он подчеркнул, что Болгария осознает необходимость адаптации к единым правилам еврозоны и укрепит национальные институты, особенно в сфере бюджета и структурных реформ.

Болгария официально вступит в еврозону 1 января 2026 года, став 21-м участником валютного союза. Несмотря на инфляционные трудности после пандемии и вторжения России в Украину, стране удалось снизить среднегодовую инфляцию до 2,7%, выполнив необходимый для вступления критерий.

Тем не менее Еврокомиссия указала на необходимость дальнейших реформ в борьбе с коррупцией и в сфере судебной независимости. Кроме того, после отмены валютного совета Болгария утратит контроль над рядом инструментов денежной политики, таких как нормы обязательных резервов. Это может усилить кредитную активность: только за последний год ипотечное кредитование выросло на 26%.

В условиях грядущих изменений, включая возможное внедрение цифрового евро, Радев настаивает на сбалансированном и осторожном подходе. «Мы остаемся одной из самых консервативных центральных банковских систем в Европе и намерены сохранить эту позицию», — резюмировал он.

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