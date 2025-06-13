Samsung удивит фанатов: это касается камер в смартфонах Galaxy 13.06.2025, 16:08

Фото: Android Headlines

Корейский бренд сфокусируется на работе с более тонкими конструкциям.

В ближайшие два поколения смартфоны Samsung серии Galaxy S не получат значительных обновлений камеры. Инсайдом поделились в Android Headlines. Вместо этого корейский бренд сфокусируется на других областях.

Это означает, что серии Galaxy S26 и Galaxy S27 будут придерживаться в основном тех же настроек камеры, что и текущее поколение. Обновления камеры, если и появятся, то с акцентом на программные улучшения и возможности ИИ.

По имеющимся данным, сейчас Samsung сфокусирует внимание на работе с более тонкими конструкциями (как в S25 Edge) и сокращении расходов на «железо», чтобы компенсировать убытки своего полупроводникового бизнеса.

В то время как конкуренты активно внедряют более крупные и продвинутые сенсоры, Samsung рискует серьезно отстать по качеству мобильной фотографии, полагаясь лишь на вычислительные методы улучшения снимков. Оправдает ли себя такой подход и позволит ли сохранить лидерство – покажет время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com