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Samsung удивит фанатов: это касается камер в смартфонах Galaxy

  • 13.06.2025, 16:08
Samsung удивит фанатов: это касается камер в смартфонах Galaxy
Фото: Android Headlines

Корейский бренд сфокусируется на работе с более тонкими конструкциям.

В ближайшие два поколения смартфоны Samsung серии Galaxy S не получат значительных обновлений камеры. Инсайдом поделились в Android Headlines. Вместо этого корейский бренд сфокусируется на других областях.

Это означает, что серии Galaxy S26 и Galaxy S27 будут придерживаться в основном тех же настроек камеры, что и текущее поколение. Обновления камеры, если и появятся, то с акцентом на программные улучшения и возможности ИИ.

По имеющимся данным, сейчас Samsung сфокусирует внимание на работе с более тонкими конструкциями (как в S25 Edge) и сокращении расходов на «железо», чтобы компенсировать убытки своего полупроводникового бизнеса.

В то время как конкуренты активно внедряют более крупные и продвинутые сенсоры, Samsung рискует серьезно отстать по качеству мобильной фотографии, полагаясь лишь на вычислительные методы улучшения снимков. Оправдает ли себя такой подход и позволит ли сохранить лидерство – покажет время.

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