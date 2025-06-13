закрыть
13 июня 2025, пятница, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский МиГ-29 поразил пункт управления операторов БпЛА и склад россиян

  • 13.06.2025, 16:18
Украинский МиГ-29 поразил пункт управления операторов БпЛА и склад россиян

Авиация ВСУ нанесла удары по объектам оккупантов на Запорожском направлении.

Украинская авиация нанесла удары по объектам оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и опубликовало соответствующее видео.

На кадрах истребитель МиГ-29 авиации ВС ВСУ наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА россиян.

Вторая бомба уничтожает российский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные «аргументы», — подчеркнули в командовании ВС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина