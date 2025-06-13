Украинский МиГ-29 поразил пункт управления операторов БпЛА и склад россиян 13.06.2025, 16:18

Авиация ВСУ нанесла удары по объектам оккупантов на Запорожском направлении.

Украинская авиация нанесла удары по объектам оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и опубликовало соответствующее видео.

На кадрах истребитель МиГ-29 авиации ВС ВСУ наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА россиян.

Вторая бомба уничтожает российский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные «аргументы», — подчеркнули в командовании ВС.