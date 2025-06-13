Российский Су-25 сбил свой же самолет 4 13.06.2025, 19:12

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Появилось видео «дружественного огня».

Российский Су-25 под Соледаром был, скорее всего, сбит «дружественным огнем».

«Пока все наблюдают за очередным эпизодом израиль-иранского междусобойчика, у российской оккупационной армии минус Су-25. Су-25 - штурмовик, который Россия неспособна производить, а потому эта потеря безвозвратная. Такими темпами ВКС РФ могут остаться в какой-то момент без классической штурмовой авиации», - прокомментировал эпизод украинский эксперт Александр Коваленко.

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