Ментальное расстройство Лукашенко проявилось публично 7 Телеграм-канал «Письма к дочери»

14.06.2025, 11:44

10,146

Оно характеризуется снижением когнитивных функций с утратой ранее приобретенных знаний.

Тут кое-кто на днях проявил глубокие познания в экономических теориях и практиках. Так и сказал, что он, как земной экономист представляет, что по чем. Почему экономист земной не спрашивай.

Я не в курсе. Может, потому что глубоко копает. Или просто к земле становится ближе.

Суть не в этом. А в том, что кое-то объяснил некоторые особенности ведения бизнеса в сфере ритейла. Представь себе, оказывается некоторые занимаются ритейлом не просто так, а с помощью банковских кредитов. Они эти кредиты возвращают через «три-четыре года», но дальше начинается страшное.

«Все, чистую прибыль получает – отдыхает руководитель». Короче, представь себе всю глубину морального падения. Ну и заодно степень понимания гарантом экономических теорий и практик.

А буквально перед этим кое-кто тонко разобрался в кинематографическом процессе. Сказал, что кинематографических работников надо собрать за колючей проволокой и не кормить, пока не продадут на сторону творческого продукта с правильным идеологическим содержанием.

Про «не кормить» это мое рационализаторское предложение, но про колючую проволоку – образец государственного мышления.

Я уже молчу про раскрытие Картофельного заговора. Не путай, кстати, с Пороховым. Хотя, как ты его спутаешь? Какой гарант, такие и заговоры. Чем еще подрывать гаранту его стабильность?

Ну и по мелочи. Вот гарант давал своим помощникам ценные и предельно конкретные указания о том, что надо делать то, что надо, а то, чего не надо, делать не надо. Или объяснял губернатору Калининградской области, что станки очень важны для промышленного производства.

В следующий раз, видимо, объяснит, что лифты используются для перемещения объектов по вертикали.

И все это, заметь, за одну неделю. А до этого же гарант рассказывал про чудеса, которые он умеет лепить из той субстанции, которую я тебе не решусь даже процитировать. Ладно я. По-моему, даже телевизор немного стеснялся, когда объяснял про геополитическое значение этих оправлений.

Я это все к чему? Я, конечно, понимают, что свидетели стабильности разнообразного административного звена считают кое-кого главным гарантом своей стабильности. Но я бы, знаешь, на их месте на эти гарантии не сильно рассчитывал. И даже не потому, что у гаранта его собственные гарантии истекают буквально на глазах.

Я о другом.

Я о том, что представления о стабильности у гаранта и его свидетелей, сохранивших адекватные представления о действительности, по-моему, чем дальше, тем больше расходятся. Потому что идеи про картофельный заговор и творческий процесс из-за колючей проволоки – это не про стабильность.

Это немножко про другое явление. Которое проявляется стойким снижением когнитивных функций с утратой ранее приобретенных знаний и невозможностью получения новых.

И ладно гарант бы делал свои проявления непублично, без ущерба для окружающей среды, а повседневной управленческой деятельностью занимался кто-нибудь с более адекватными представлениями о действительности. Но у гаранта же эти когнитивные проявления сопровождаются повышенной мобильностью.

Ему же свое ого-го надо доказывать каждый день в режиме ручного управления. Иначе никто не поверит. И именно поэтому истекающий гарант сейчас – главная угроза стабильности и всем ее свидетелям.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com