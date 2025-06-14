Ментальное расстройство Лукашенко проявилось публично

Ментальное расстройство Лукашенко проявилось публично7
- Телеграм-канал «Письма к дочери»
- 14.06.2025, 11:44
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Оно характеризуется снижением когнитивных функций с утратой ранее приобретенных знаний.
Тут кое-кто на днях проявил глубокие познания в экономических теориях и практиках. Так и сказал, что он, как земной экономист представляет, что по чем. Почему экономист земной не спрашивай.
Я не в курсе. Может, потому что глубоко копает. Или просто к земле становится ближе.
Суть не в этом. А в том, что кое-то объяснил некоторые особенности ведения бизнеса в сфере ритейла. Представь себе, оказывается некоторые занимаются ритейлом не просто так, а с помощью банковских кредитов. Они эти кредиты возвращают через «три-четыре года», но дальше начинается страшное.
«Все, чистую прибыль получает – отдыхает руководитель». Короче, представь себе всю глубину морального падения. Ну и заодно степень понимания гарантом экономических теорий и практик.
А буквально перед этим кое-кто тонко разобрался в кинематографическом процессе. Сказал, что кинематографических работников надо собрать за колючей проволокой и не кормить, пока не продадут на сторону творческого продукта с правильным идеологическим содержанием.
Про «не кормить» это мое рационализаторское предложение, но про колючую проволоку – образец государственного мышления.
Я уже молчу про раскрытие Картофельного заговора. Не путай, кстати, с Пороховым. Хотя, как ты его спутаешь? Какой гарант, такие и заговоры. Чем еще подрывать гаранту его стабильность?
Ну и по мелочи. Вот гарант давал своим помощникам ценные и предельно конкретные указания о том, что надо делать то, что надо, а то, чего не надо, делать не надо. Или объяснял губернатору Калининградской области, что станки очень важны для промышленного производства.
В следующий раз, видимо, объяснит, что лифты используются для перемещения объектов по вертикали.
И все это, заметь, за одну неделю. А до этого же гарант рассказывал про чудеса, которые он умеет лепить из той субстанции, которую я тебе не решусь даже процитировать. Ладно я. По-моему, даже телевизор немного стеснялся, когда объяснял про геополитическое значение этих оправлений.
Я это все к чему? Я, конечно, понимают, что свидетели стабильности разнообразного административного звена считают кое-кого главным гарантом своей стабильности. Но я бы, знаешь, на их месте на эти гарантии не сильно рассчитывал. И даже не потому, что у гаранта его собственные гарантии истекают буквально на глазах.
Я о другом.
Я о том, что представления о стабильности у гаранта и его свидетелей, сохранивших адекватные представления о действительности, по-моему, чем дальше, тем больше расходятся. Потому что идеи про картофельный заговор и творческий процесс из-за колючей проволоки – это не про стабильность.
Это немножко про другое явление. Которое проявляется стойким снижением когнитивных функций с утратой ранее приобретенных знаний и невозможностью получения новых.
И ладно гарант бы делал свои проявления непублично, без ущерба для окружающей среды, а повседневной управленческой деятельностью занимался кто-нибудь с более адекватными представлениями о действительности. Но у гаранта же эти когнитивные проявления сопровождаются повышенной мобильностью.
Ему же свое ого-го надо доказывать каждый день в режиме ручного управления. Иначе никто не поверит. И именно поэтому истекающий гарант сейчас – главная угроза стабильности и всем ее свидетелям.
Телеграм-канал «Письма к дочери»