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Украинские воины атаковали российские заводы по производству взрывчатки

  • 14.06.2025, 11:46
  • 1,780
Украинские воины атаковали российские заводы по производству взрывчатки

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Украинские военные ударили по важным заводам ВПК в России ночью 14 июня. Воины атаковали производства взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Атаку осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Во время атаки были поражены мощности АО «ННК» в Самарской области - это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также атакован комбинат «Невинномысск» в Ставропольском крае. Это один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Как отмечает Генштаб, это предприятие привлечено к обеспечению вооруженной агрессии РФ против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

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