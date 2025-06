 ЦАХАЛ атакует ракетные объекты на западе Ирана

В Сети появились снимки попаданий по пусковым установкам и базам.

Последние часы израильские силы активно уничтожают ракетные возможности Ирана. В сети появились снимки попаданий по пусковым установкам и базам на западе страны, пишут «Детали».

Судя по инфографике ЦАХАЛа, основные баллистические ракеты режима аятолл сосредоточены в двух местах: Тебризе и Керманшахе. Их этих районов поступают многочисленные подтверждения о попаданиях.

🚨BreakingNews



Moments ago in Tabriz: Headquarters of IRGC was attacked#Tehran #Iran #iranisraelwar

Israeli Air Force #WTC2025Final#โอปอลสุชาตา Hoffman South Africa Taiwan Question Time

Ahmedabad Plane Crash Parade pic.twitter.com/oXAxZ10YjJ