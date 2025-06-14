закрыть
14 июня 2025, суббота, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье

  • 14.06.2025, 20:45
Украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье

Видеофакт.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящим российским системам ПВО.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

- Мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области, - пояснили в ГУР.

По данным разведки, в результате операции уничтожены:

- ЗРК «Бук-М3»,

- РЛС «Имбирь»,

- ЗРГК «Панцирь-С1».

На обнародованном видео видно, как украинский дрон маневрирует, уклоняясь от зенитной ракеты, и точно поражает цели.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина