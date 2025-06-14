Украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье
- 14.06.2025, 20:45
Видеофакт.
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящим российским системам ПВО.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
- Мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области, - пояснили в ГУР.
По данным разведки, в результате операции уничтожены:
- ЗРК «Бук-М3»,
- РЛС «Имбирь»,
- ЗРГК «Панцирь-С1».
На обнародованном видео видно, как украинский дрон маневрирует, уклоняясь от зенитной ракеты, и точно поражает цели.