Украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье 14.06.2025, 20:45

Видеофакт.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящим российским системам ПВО.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

- Мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области, - пояснили в ГУР.

По данным разведки, в результате операции уничтожены:

- ЗРК «Бук-М3»,

- РЛС «Имбирь»,

- ЗРГК «Панцирь-С1».

На обнародованном видео видно, как украинский дрон маневрирует, уклоняясь от зенитной ракеты, и точно поражает цели.

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