Трамп — Ирану: Нанесем невиданный ранее удар 15.06.2025, 8:38

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Дональд Трамп

Это произойдет, если США подвергнутся какому-либо нападению.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что «Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке Израиля на Иран минувшей ночью«.

Как передает Ynet, при этом Трамп заявил: «Если мы подвергнемся какому-либо нападению со стороны Ирана, вооруженные силы США нанесут им удар на невиданных ранее уровнях».

Затем президент США добавил: «Однако мы можем легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту».

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