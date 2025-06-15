Трамп — Ирану: Нанесем невиданный ранее удар
- 15.06.2025, 8:38
- 2,162
Это произойдет, если США подвергнутся какому-либо нападению.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что «Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке Израиля на Иран минувшей ночью«.
Как передает Ynet, при этом Трамп заявил: «Если мы подвергнемся какому-либо нападению со стороны Ирана, вооруженные силы США нанесут им удар на невиданных ранее уровнях».
Затем президент США добавил: «Однако мы можем легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту».