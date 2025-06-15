CNN: РФ перешла к новой тактике атак на города Украины 1 15.06.2025, 11:24

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Фото: Getty Images

Эксперты и украинские бойцы раскрыли подробности.

Россия усилила воздушные атаки на Украину, запуская сотни БпЛА и ракет за ночь, а также изменила тактику — теперь налеты более концентрированы и с ними гораздо сложнее бороться, поскольку дроны летят на больших высотах, вне досягаемости пулеметов.

Об этом в воскресенье, 15 июня, пишет CNN, подчеркивая, что количество беспилотников, которыми РФ атакует Украину, ошеломляет.

Россия успешно нарастила внутреннее производство иранского БпЛА Шахед и теперь запускает их сотнями каждый день. По словам аналитика по России в Институте изучения войны Кристины Гарвард, Москва теперь может производить около 2700 шахедов в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок. Кроме того, россияне адаптировали БпЛА-приманки таким образом, что отличить их от настоящих крайне сложно.

Агентство также приводит слова экс-чиновника Министерства обороны Украины, а ныне содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексея Мельника, который сообщил, что российские оккупанты концентрируют удары, вместо того, чтобы атаковать то тут, то там. Таким образом враг хочет добиться максимального эффекта, как психологического, так и кинетического.

Цель смертоносных атак — подорвать моральный дух украинцев и создать иллюзию того, что Москва одерживает верх в войне, хотя она далека от «победы», пишет CNN.

В свою очередь боец добровольческой группы по охоте на дроны Юрий Чумак рассказал агентству, что беспилотников не только стало гораздо больше, теперь враг запускает их на больших высотах. Если раньше они летели низко, например, вдоль русла реки, теперь они идут на высоте от двух до пяти километров над землей.

«Мы их всех видим. Радары могут отслеживать их. Но сбивать их из пулеметов стало невозможно», — цитирует агентство Чумака.

По его словам, теперь Украине приходится использовать против дронов ракеты. Впрочем, эффективность системы ПВО остается замечательной, подчеркнул боец. Даже сейчас перехватывается около 80% вражеских БпЛА. Но, добавил собеседник агентства, Россия увеличивает количество беспилотников и меняет тактику.

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