Украинская ПВО отбила ракетно-дроновый шквал врага 15.06.2025, 11:57

Минус 167 целей.

Ночь на 15 июня стала настоящим испытанием для системы воздушной обороны Украины. Враг выпустил по территории страны 194 средства воздушного нападения — от ударных дронов до гиперзвуковых ракет. Основной целью стала Полтавская область, в частности Кременчуг.

Детали раскрыла утром пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Атака началась около 20:00 и продолжалась всю ночь. В небе над Украиной было зафиксировано:

— 183 ударных дрона Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, запущенных с направлений Курск, Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск (РФ);

— 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», выпущенные с территории Астраханской области;

— 1 баллистическая ракета «Искандер-М/KN-23» из Курской области;

— 4 крылатые ракеты «Искандер-К» из Ростовской области;

— 4 крылатые ракеты «Калибр», выпущенные с акватории Черного моря.

Украинская ПВО действовала по всем направлениям: работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Результаты впечатляют: 167 из 194 вражеских целей были успешно уничтожены. 119 целей сбиты средствами ПВО. Еще 48 подавлены средствами РЭБ или локационно потеряны. Удалось нейтрализовать 111 ударных дронов Shahed и других БПЛА, 2 ракеты «Кинжал», 3 крылатые ракеты «Искандер-К» и 3 ракеты «Калибр».

Несмотря на высокий уровень перехвата, в Кременчуге зафиксированы прямые попадания, а также падения обломков в шести локациях.

По городу враг применил сразу все виды вооружения — от «дешевых» дронов до самых дорогих гиперзвуковых носителей.

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