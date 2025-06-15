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Агенты ГУР атаковали важную мишень в Калининграде

  • 15.06.2025, 12:17
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Агенты ГУР атаковали важную мишень в Калининграде

Обесточены объекты российского ВПК и армии.

Агенты Главного управления разведки Минобороны Украины провели диверсию в городе Кенигсберг (Калининград). В результате атаки были обесточены объекты российского ВПК и армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников РБК-Украина в украинской разведке, около 4:00 14 июня в городе Кенигсберг была осуществлена атака на промышленную электроподстанцию.

Таким образом было полностью прекращено снабжение электроэнергии к потребителям, в частности к объектам российского военно-промышленного комплекса и армии РФ, расположенных в районе осуществления операции. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 млн долларов.

Источники отмечают, что агенты ГУР слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта. Пожар существенно повредил объект и привел к прекращению электроснабжения на вражеские предприятия, расположенные неподалеку.

«Мы еще раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или места расположения», - подчеркнул собеседник в ГУР.

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