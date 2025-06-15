NI: Израиль представит новое лазерное оружие 2 15.06.2025, 12:48

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Фото: Rafael

Его уже применяют в боевых условиях.

На Парижском авиасалоне 2025 года израильская компания Rafael Advanced Defense Systems впервые продемонстрирует свои новейшие лазерные комплексы: Iron Beam 450, а также Lite Beam и Iron Beam M. Это событие станет важной вехой для оборонной промышленности Израиля, особенно на фоне успешного применения лазерных систем в боевых условиях, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Авиасалон в Париже — крупнейшее авиационное мероприятие в мире, где ожидается участие более 2 400 компаний из 48 стран и показ около 150 летательных аппаратов. Появление израильских лазерных технологий вызовет большой интерес, особенно учитывая их эффективность при перехвате дронов в ходе текущего конфликта в Газе.

По словам главы Rafael Йоава Турджемана, эти системы сочетают высокую точность и быструю реакцию с минимальными затратами на перехват. По данным Минобороны Израиля, прототипы лазерных систем успешно нейтрализовали десятки воздушных угроз, включая беспилотники, ракеты и снаряды.

Iron Beam — результат десятилетий исследований. Еще в 1990-х Израиль и США работали над проектом THEL (Tactical High Energy Laser), но из-за бюджета он был закрыт. Однако израильские разработки продолжились, и теперь Iron Beam способен дополнять существующие системы ПВО — Iron Dome, David’s Sling и Arrow.

Одним из главных преимуществ Iron Beam является его экономичность: один перехват обходится всего в $2, в то время как ракеты для Iron Dome могут стоить от $20 000 до $1 млн. Это делает систему крайне привлекательной для экспорта. Уже проявляют интерес такие страны, как Германия и Финляндия. Возможно, Iron Beam станет самым востребованным экспортным продуктом Израиля в сфере обороны.

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