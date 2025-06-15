Google и синоптики объединяют усилия, чтобы предсказывать ураганы 15.06.2025, 13:23

Фото: Charter97.org

В этом им поможет ИИ.

Национальный центр по изучению ураганов США (NHC) в Майами впервые начинает сотрудничество с компанией искусственного интеллекта — DeepMind (входит в Google) — для повышения точности прогнозов ураганов. Новая модель искусственного интеллекта, разработанная специально для тропических штормов, может предсказывать их траекторию и интенсивность на срок до 15 дней вперед — чего раньше не удавалось добиться, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сильные ураганы могут менять направление, замедляться или даже останавливаться. Возможность заранее оценить их интенсивность — от умеренных до разрушительных порывов свыше 160 км/ч — поможет существенно повысить точность предупреждений и спасти жизни.

ИИ не заменит людей: синоптики продолжат играть ключевую роль, а модель DeepMind будет использоваться в качестве экспериментального инструмента. Это сотрудничество проходит в рамках специального соглашения о совместных разработках (CRADA), позволяющего государственным учреждениям интегрировать передовые технологии частного сектора.

DeepMind утверждает, что их ИИ уже демонстрирует точность, сравнимую или превосходящую традиционные методы. Также представлена визуализация WeatherLab, где можно сравнивать работу новой модели с ее предшественниками — GraphCast и GenCast.

Специалисты уверены: использование ИИ — это логичный шаг вперед. «Мы создаем инструменты, которые объединяют десятилетия наблюдений и данных,» — отметил научный руководитель NHC Уоллес Хогсетт.

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