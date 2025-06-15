Дроны атаковали Елабугу в Татарстане: там собирают «Шахеды»2
- 15.06.2025, 13:41
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Появились кадры с пожарами.
Российский город Елабуга в Татарстане могли атаковать дроны в воскресенье, 15 июня. Там собирают вражеские беспилотники, в том числе и «Шахеды».
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
«В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге», - пишут российские СМИ.
В сети публикуют кадры с дронами, якобы работой ПВО и пожаром. Российские чиновники пока не комментировали ситуацию.
В Елабуге находится завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны «Алабуга». На предприятии производят беспилотники, в том числе ударные дроны типа «Шахед».
Напомним, что сегодня утром в трех аэропортах России ограничили полеты - Ижевск, Казань, Нижнекамск. Два первых города находятся в Татарстане, а Нижнекамск - столица республики Удмуртия.