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Дроны атаковали Елабугу в Татарстане: там собирают «Шахеды»

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  • 15.06.2025, 13:41
  • 1,096
Дроны атаковали Елабугу в Татарстане: там собирают «Шахеды»

Появились кадры с пожарами.

Российский город Елабуга в Татарстане могли атаковать дроны в воскресенье, 15 июня. Там собирают вражеские беспилотники, в том числе и «Шахеды».

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

«В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге», - пишут российские СМИ.

В сети публикуют кадры с дронами, якобы работой ПВО и пожаром. Российские чиновники пока не комментировали ситуацию.

В Елабуге находится завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны «Алабуга». На предприятии производят беспилотники, в том числе ударные дроны типа «Шахед».

Напомним, что сегодня утром в трех аэропортах России ограничили полеты - Ижевск, Казань, Нижнекамск. Два первых города находятся в Татарстане, а Нижнекамск - столица республики Удмуртия.

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