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СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации

  • 15.06.2025, 18:45
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СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации

О том, что высшее руководство Ирана уже «пакует чемоданы», ранее сообщал премьер Израиля.

Али Асгар Хеджази, занимающий пост заместителя руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры с представителями российских властей о возможности выезда из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Иране из-за ударов Израиля. Об этом сообщает Iran International, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации издания, один из высокопоставленных российских чиновников дал Хеджази личные гарантии: если ситуация в Иране обострится, Москва организует для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации. Источники утверждают, что подобные договоренности имеются и у других высокопоставленных иранских официальных лиц. Некоторые из них, как пишет Iran International, уже окончательно определили маршруты своего возможного бегства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с видеообращением, в котором заявил, что высшее руководство Ирана уже «пакует чемоданы».

Израильская военная операция против Ирана стартовала в ночь на 13 июня. Тель-Авив обосновал начало боевых действий необходимостью предотвратить создание Ираном ядерного оружия. В ходе атаки израильские силы нанесли удары по ряду стратегически важных объектов на территории Ирана, включая ядерные объекты. Также был ликвидирован ряд высокопоставленных иранских чиновников и ученых, связанных с ядерной программой.

В ответ Тегеран провел масштабную атаку, выпустив по Израилю сотни баллистических ракет. По данным израильских властей, в результате удара погибли не менее 13 мирных жителей, сотни получили ранения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 15 июня выступил с заявлением о готовности Тегерана заключить соглашение, гарантирующее отказ от разработки ядерного оружия.

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