Apple убирает фишку, из-за которой пользователи возненавидели будильник на iPhone 15.06.2025, 19:25

После 18 лет размышлений.

Компания Apple неожиданно решила предоставить пользователям iPhone возможность контролировать, через сколько минут их будильник будет звонить повторно.

Apple не предоставляла владельцам своего смартфона возможность отсрочить сигнал будильника на столько времени, сколько им хотелось бы, фиксируя интервал сигналов на отметке в 9 минут. Вероятно, фиксированный интервал в 9 минут отсылал к старым механическим часам, которые не могли позволить выбрать другое время из-за своих физических ограничений. Невозможность отсрочить будильник раздражала многих пользователей на протяжении 18 лет с момента появления iPhone, но только теперь Apple решила пойти им на встречу, пишет New Voice.

Как отмечает MacRumors, бета-версия iOS 26 для разработчиков позволяет выбирать интервал будильника от 1 до 15 минут. Первая публичная бета-версия операционной выйдет в следующем месяце. Программное обеспечение должно быть полностью запущено осенью вместе с iPhone нового поколения.

В продуктах Apple есть немало программных и аппаратных особенностей, которые провоцируют споры между пользователями. Одной из таких является расположение разъема Magic Mouse в нижней части устройства, что делает невозможным ее использование во время зарядки. Пользователи надеялись, что Apple наконец исправит эту проблему, но последняя Magic Mouse только получила обновленный разъем без изменений в дизайне.

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