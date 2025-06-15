В Польше изобрели «умный» бандаж для ран 15.06.2025, 19:50

Средство может контролируемо выделять противомикробный препарат исключительно на пораженное место.

Институт ядерной физики Польской академии наук IFJ PAN с помощью техники электропрядения из полимерных нановолокон создал перевязочное средство для лечения ран, постепенно высвобождающее противомикробное средство, сообщает SciTechDaily.

Изобретение прошло клинические исследования in vitro, то есть вне человеческого организма. Поэтому до запуска в серийное производство может пройти несколько лет. Но в будущем такой бандаж способен решить проблему негативного воздействия на организм метронидазола.

Это эффективный противомикробный препарат, уничтожающий анаэробные бактерии — те, которые размножаются без кислорода. Они провоцируют ряд инфекций и затрудняют лечение. Но метронидазол вредит, если неконтролируемо распространяется в человеческом организме.

Изобретенный бандаж позволяет наносить противомикробный препарат точечно — исключительно на пораженный участок. Повязки пропитаны средством, но оно не впрыскивается мгновенно, а высвобождается в течение нескольких часов.

В гражданской медицине анаэробные инфекции обычно связаны с заболеваниями органов малого таза, кишечно-желудочного тракта и слизистых оболочек. Но на войне глубокие раны при минно-взрывных и осколочных поражениях тоже становятся идеальной средой для анаэробных бактерий. Особенно если в рану попадает земля и грязь. Так же увеличивается риск такого осложнения, если рана частично или полностью закрыта.

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