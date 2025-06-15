Украина поразила ключевое предприятие по производству ударных дронов в Татарстане

Украина поразила ключевое предприятие по производству ударных дронов в Татарстане4
- 15.06.2025, 20:23
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Генштаб ВСУ раскрыл детали спецоперации.
Украина провела успешную спецоперацию на территории России. Как следствие поражено ключевое предприятие в Татарстане, которое производило ударные беспилотники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В рамках снижения возможностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов, 15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.
Как сообщили в штабе, целью были мощности по производству дронов в Елабуге, республика Татарстан, РФ.
Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.
«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются «» - отметили в Генштабе.
Военные отметили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.