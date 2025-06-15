Украина поразила ключевое предприятие по производству ударных дронов в Татарстане 4 15.06.2025, 20:23

2,442

Генштаб ВСУ раскрыл детали спецоперации.

Украина провела успешную спецоперацию на территории России. Как следствие поражено ключевое предприятие в Татарстане, которое производило ударные беспилотники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов, 15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Как сообщили в штабе, целью были мощности по производству дронов в Елабуге, республика Татарстан, РФ.

Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

«Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются «» - отметили в Генштабе.

Военные отметили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com