Мерц: Нельзя позволить Ирану разрабатывать или иметь ядерное оружие 15.06.2025, 22:02

Канцлер Германии обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с султаном и премьер-министром Омана.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром в воскресенье, 15 июня, поговорил по телефону с султаном и премьер-министром Омана Хейсам бен Тарик Аль Саидом. Мерц заявил, что Иран «никогда не должен получить атомное оружие», говорится в официальном сообщении правительства ФРГ по итогам разговора.

Обе стороны согласились, что сейчас целью должно быть предотвращение эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, Фридрих Мерц и Хейсам бен Тарик подтвердили свою готовность использовать дипломатические средства, чтобы помочь разрешить конфликт между Израилем и Ираном.

Глава правительства Германии также поблагодарил оманского султана за его посреднические усилия в переговорах между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы.

Меры безопасности вокруг израильских и еврейских объектов на территории Германии усилены на случай, если на них будут совершены атаки на фоне израильских ударов по Ирану. Об этом Мерц сообщил 15 июня перед тем, как вылететь на саммит «большой семерки» в Канаде.

Власти Франции сообщили, что принимают у себя аналогичные меры.

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