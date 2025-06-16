Роботов научили искать людей на слух 1 16.06.2025, 8:44

При создании системы инженеры вдохновлялись природными механизмами эхолокации летучих мышей и дельфинов.

Новая технология позволяет роботам ориентироваться по звуку даже в условиях сильного промышленного шума. Это решает одну из ключевых проблем робототехники — точное определение положения объектов в шумной среде. 3DAR (3D Acoustic Ranging) не требует сложных вычислений, достигает высокой точности с помощью одного вращающегося микрофона и специальной метаструктуры, изменяющей фазу звуковых волн, пишет «Хайтек».

При создании системы инженеры вдохновлялись природными механизмами эхолокации летучих мышей и дельфинов. Главной задачей стало научить робота «избирательно слушать» — то есть выделять полезные сигналы на фоне шума, улавливая звуки, идущие из конкретных направлений.

Фазовая компенсация на основе метаструктуры регулирует фазу поступающих звуковых волн в зависимости от направления. Это позволяет усиливать сигналы, идущие из нужной точки пространства, и подавлять остальные, обеспечивая точную трехмерную локализацию.

Система также включает двойной канал акустической связи: слышимые частоты используются для команд от человека, а неслышимые — для общения между роботами. Такое разделение позволяет снизить взаимные помехи и обеспечить параллельную работу двух независимых каналов.

Технологию испытали на реальном производстве. Робопес с 3DAR реагировал на голосовые команды и обнаруживал утечки газа, ориентируясь по характерным шумам.

Акустический подход важен в условиях, где визуальные сенсоры или беспроводная связь неэффективны — при задымлении, высокой температуре, наличии пыли или металлических преград. В таких случаях звук остается надежным средством передачи информации.

Ожидается, что технология будет востребована в системах предотвращения столкновений на заводах, голосовом управлении оборудованием и в поисково-спасательных операциях. Простота конструкции и низкая стоимость по сравнению с аналогами облегчают ее внедрение.

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