Маск меняет стратегию Tesla 16.06.2025, 11:59

Коллаж: TESLA CAR WORLD

Миллиардер делает ставку на роботов и искусственный интеллект.

Tesla переходит от интеграции готовых решений к созданию собственных технологий. Если изначально компания добилась успеха, соединив существующие литий-ионные батареи и умное ПО, то теперь ее стратегия — в развитии искусственного интеллекта и автономных систем, пишет американская газета The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Миллиардер Илон Маск делает ставку на то, что Tesla станет не просто автопроизводителем, а робототехнической компанией. Он рассчитывает, что уже к концу 2026 года на дорогах окажется до миллиона полностью автономных автомобилей. Первые тестовые запуски могут начаться уже в июне в американском городе Остине, штат Техас, хотя сам Маск не исключает возможных задержек — компания проявляет «повышенную осторожность» в вопросах безопасности.

Tesla разрабатывает собственный ИИ, который должен стать «мозгом» беспилотных машин. Маск уверен, что у его компании есть преимущество: миллионы проданных автомобилей предоставляют ценные реальные данные для обучения систем. Однако пока автопилот Tesla не считается полностью автономным — за контроль отвечает водитель.

Тем временем конкуренты, такие как Waymo и Zoox, уже испытывают беспилотные автомобили на улицах, однако их автопарки остаются незначительными. Даже компания Waymo, признанный лидер, имеет в своем парке всего около 1 500 автомобилей.

Пока другие компании сворачивают проекты роботакси, Маск планирует быстро масштабироваться: от десятка автомобилей на старте до сотен тысяч за два года. Несмотря на амбиции, он признает — задача сложная. Но, как и в случае с первыми электромобилями, Tesla снова пытается изменить правила игры.

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