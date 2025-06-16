В Минске горел склад с хлоридом натрия 9 16.06.2025, 12:49

1,626

В воздухе было зафиксировано превышение концентрации паров хлора.

В Минске 15 июня горел склад с хлоридом натрия, сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось вечером на улице Каменногорской. Сотрудники МЧС выяснили, что во время пожара на складе были повреждены четыре еврокуба, из которых разлился хлорид натрия на площадь 100 квадратных метров. В воздухе было зафиксировано превышение концентрации паров хлора — на расстоянии одного метра от места разлива.

Спасатели ликвидировали пожар, разбавили вещество и осадили пары хлора. Повторные замеры превышения концентрации не зафиксировали.

Людей в зданиях, соседних с местом пожара, не было, эвакуация не потребовалась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com