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В Минске горел склад с хлоридом натрия

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  • 16.06.2025, 12:49
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В Минске горел склад с хлоридом натрия

В воздухе было зафиксировано превышение концентрации паров хлора.

В Минске 15 июня горел склад с хлоридом натрия, сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось вечером на улице Каменногорской. Сотрудники МЧС выяснили, что во время пожара на складе были повреждены четыре еврокуба, из которых разлился хлорид натрия на площадь 100 квадратных метров. В воздухе было зафиксировано превышение концентрации паров хлора — на расстоянии одного метра от места разлива.

Спасатели ликвидировали пожар, разбавили вещество и осадили пары хлора. Повторные замеры превышения концентрации не зафиксировали.

Людей в зданиях, соседних с местом пожара, не было, эвакуация не потребовалась.

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