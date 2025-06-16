Израиль уже уничтожил треть ракетного потенциала Ирана 16.06.2025, 12:50

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Фото: Iranian Army via AP

С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок.

Израиль продолжает выслеживать и уничтожать ракеты класса «земля-земля», которыми Иран обстреливает Израиль. За первые дни войны уничтожена треть от общего числа пусковых установок.

Об этом рассказал в понедельник, 16 июня пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин. Только что ВВС ЦАХАЛа завершили серию из 100 ударов по военным объектам Ирана. В этой операции принимали участие 50 истребителей ВВС ЦАХАЛа. Они нанесли удары по местам хранения ракет и по пусковым установкам. В частности, удалось уничтожить более 20 ракет класса «земля-земля», прежде чем они были запущены в сторону Израиля. Одна из установок была уничтожена в процессе запуска ракеты, пишут «Детали».

С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима.

СМИ, связанные с иранской оппозицией сообщили, что в ходе израильских атак в регионе Керманшах на западе Ирана был атакован большой склад оружия, принадлежащий КСИР, в результате чего в этом районе слышно было множество взрывов.

Военный обозреватель Дорон Кадош сообщил, по своим данным, что интенсивные атаки ЦАХАЛа на западе Ирана вынуждают иранцев обстреливать Израиль из других районов, более удаленных в сторону центрального и восточного Ирана. Что является важным достижением.

Между тем в Иране развернулась охота на коммерческие автомобили, «загруженные беспилотниками». Об этом рассказал осведомленный Telegram-канал «Абу-Али». Власти конфискуют автомобили, вызвавшие подозрение тем, что способны перевозить беспилотники, под предлогом, что это автомобили «Моссада». При этом не сообщается, что именно было изъято в автомобиле, и имел ли он к беспилотникам какое-либо отношение.

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