Китай или США: кто победит в гонке ИИ 16.06.2025, 13:36

Эксперты Goldman Sachs рассказали о «спринте за технологическое превосходство».

Между США и Китаем разгорается острая конкуренция в области искусственного интеллекта. По мнению экспертов Goldman Sachs, речь идет о настоящем «спринте за превосходство», где ИИ — ключевой фактор будущей технологической и геополитической мощи, пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

С начала развития генеративного ИИ Китай отставал, столкнувшись с внутренними ограничениями и опасениями властей. Однако недавний прорыв с моделью DeepSeek изменил ситуацию. Китайская разработка достигла уровня GPT-4, при этом работая на 95% дешевле, что стало тревожным сигналом для американского оборонного сообщества. Это достижение стало поворотным моментом, вызвав пересмотр стратегий в Пекине и активное сближение частного сектора с государственными инициативами.

Вашингтон же делает ставку на экспортные ограничения — в первую очередь, ограничивая доступ Китая к передовым чипам. Но эксперты предупреждают: одних запретов недостаточно. Китай, обладая монополией на переработку редкоземельных металлов (92% мировых мощностей), способен оказывать давление на глобальные цепочки поставок. Производственные мощности вне Китая крайне ограничены, а Запад не обладает достаточным кадровым и промышленным потенциалом для переноса этой отрасли.

В условиях, когда Китай догоняет США на алгоритмическом уровне и активно наращивает ресурсы, Америка сталкивается с вызовом: сможет ли она построить инфраструктуру ИИ быстрее, чем Пекин — и удержать технологическое лидерство?

Ответ на этот вопрос может определить баланс сил в XXI веке.

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