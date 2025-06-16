США перебрасывают на Ближний Восток второй авианосец 16.06.2025, 14:45

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Ожидается, что корабль достигнет пункта назначения через неделю.

США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке на фоне противостояния Израиля и Ирана. По данным Reuters, из Южно-Китайского моря в регион направился авианосец «Нимиц». До этого он должен был прибыть во вьетнамский порт Дананг, но теперь его там не ждут, а официальный прием отменили из-за «чрезвычайной оперативной необходимости», сообщил осведомленный источник агентства. Согласно данным сайта Marine Traffic, который отслеживает перемещение судов, на данный момент «Нимиц» проплывает рядом с Сингапуром и продолжает путь на запад. В ближневосточном регионе он присоединится к другому американскому авианосцу — «Карлу Винсону», на борту которого находятся 36 истребителей F/A-18 и 12-ть — F-35. Ожидается, что корабль достигнет пункта назначения через неделю.

Одновременно с этим США начали масштабную переброску самолетов-заправщиков с американских баз в Европу. По данным Military Watch, к утру 16 июня европейские аэродромы приняли 30 самолетов КС-135 и КС-46.

Они могут использоваться для дозаправки в воздухе истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) как Израиля, так и США. Это должно облегчить нанесение ударов по Ирану. Ранее, по словам источников Axios, Израиль обратился к администрации президента Дональда Трампа с просьбой присоединиться к военной операции против Ирана, чтобы ликвидировать ядерную программу Тегерана. Как отмечало издание, Израилю не хватает больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана в Фордо, который встроен в гору. Один из собеседников Axios говорил, что США могут присоединиться к операции. По его словам, Трамп допустил это в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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