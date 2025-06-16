Ученые создали безлопастную ветряную турбину 4 16.06.2025, 17:51

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Она компактнее, тише и требует меньшего обслуживания по сравнению с традиционными.

Ученые из Университета Глазго разработали эффективный дизайн безлопастной ветряной турбины, способной безопасно производить до 460 ватт электроэнергии. Согласно исследованию, опубликованному инженерной школой Джеймса Уатта, она обладает рядом преимуществ: она компактнее, тише и требует меньшего обслуживания по сравнению с традиционными турбинами, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Безлопастные турбины работают не на вращении лопастей, а на принципе вихреиндуцированных колебаний. Строение турбины — вертикальная цилиндрическая мачта — колеблется под воздействием ветра, создавая колебания, которые при совпадении с собственной частотой конструкции усиливаются и превращаются в электричество.

Моделирование тысяч вариантов показало, что наилучший результат достигается не при максимальной выработке энергии, а при балансе между мощностью и прочностью конструкции. Идеальной признана мачта высотой 80 см и диаметром 65 см — такой дизайн способен стабильно вырабатывать до 460 Вт, что в четыре раза больше текущих прототипов.

Исследование подчеркивает и экологическую безопасность технологии: отсутствие вращающихся частей делает BWT менее опасной для птиц и других животных. Также такие турбины подходят для использования в зонах с ограниченным пространством.

Команда инженеров надеется, что разработка вдохновит промышленность на создание новых прототипов. Исследование также может стать шагом к масштабированию мощности до 1 киловатта и выше.

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