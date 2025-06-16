По иранскому «БТ» ударили в прямом эфире
- 16.06.2025, 18:47
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ЦАХАЛ атаковал государственную телекомпанию иранского режима IRIB.
ЦАХАЛ атаковал государственную телекомпанию иранского режима IRIB. Взрыв попал в прямой эфир очередной пропагандистской передачи, передают «Детали».
После того, как ЦАХАЛ объявил эвакуацию 3-м районе Тегерана, самой вероятной целью считали расположенный там офис IRIB, она же «Голос Исламской республики Иран». Это государственный монополист в области теле- и радиовещания и главный рупор пропаганды режима.
#BREAKING Israeli airstrikes targeted Iran's state broadcaster in Tehran. pic.twitter.com/BHlZPGSEBg— Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2025
Вскоре это подтвердил и министр обороны Израиля Кац. «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства на пути к исчезновению. Начинается эвакуация жителей прилегающего района», — передает слова Каца «Маарив».
Иранцы не вняли инструкциям. И взрыв застал дикторшу одного из пропагандистских шоу прямо в прямом эфире.
Над комплексом IRIB поднимаются столбы дыма.
🚨🚨🇮🇱🇮🇷 BIG BREAKING— Sanket (@Sanket15213) June 16, 2025
Visuals show the IRIB building on fire after Israeli airstrikes. 🔥🔥 pic.twitter.com/U5qxnA7aSC
Videos of the aftermath after the IDF bombed the Iranian state television network IRIB pic.twitter.com/WShuoQBnhx— Documenting Israel (@DocumentIsrael) June 16, 2025