Китай рекордно увеличил ядерный арсенал 17.06.2025, 5:24

Пекин построил сотни ракетных шахт вблизи границы с Россией.

Китай третий год подряд стал мировым лидером по темпам наращивания арсенала ядерного оружия, отмечают в ежегодном докладе эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).

К началу 2025 года, по оценкам SIPRI, китайский ядерный арсенал насчитывал 600 боеголовок и был третьим по размеру в мире после США и России (у них более 5 тысяч боеголовок). За год армия КНР получила еще около 100 новых ядерных боеголовок, а по сравнению c 2020 годом ее арсенал вырос практически вдвое.

С 2023 года Китай наращивает ядерные силы со скоростью 100 боеголовок в год, указывает SIPRI. Для сравнения: арсенал Франции и Великобритании в прошлом году не изменился — 290 и 225 боеголовок соответственно. США за счет списания сократили запасы боеголовок на 8 единиц, до 3708; Россия — на 71 единицу, до 4380. Единственной страной, нарастившей ядерный арсенал, помимо Китая, стала Индия: у нее сейчас 180 боеголовок против 172 в 2024 году.

Одновременно Китай ведет масштабное строительство пусковых шахт для межконтинентальных ракет наземного базирования: по состоянию на начало 2025 года было завершены или близки к завершению 350 таких установок в пустынных районах на севере и востоке страны, пишет SIPRI.

По данным Американской федерации ученых (FAS), все районы базирования новых китайских ракет находятся вблизи границы с Россией. Это город Юймэнь в провинции Ганьсу, граничащей с Монголией; Хами в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе (также граничит с Монголией) и Ордос в провинции Внутренняя Монголия, которая своей восточной оконечностью упирается в Читинскую область РФ.

При этом впервые Китай начал размещать на ядерных ракетах боевые части (боеголовки) в мирное время, пишут эксперты SIPRI. Они прогнозируют, что к 2030 году КНР, вероятно, сравняется со Штатами и Россией по количеству носителей стратегического ядерного оружия. У Кремля их в настоящий момент 592, в том числе 333 ракеты наземного базирования и 192 ракеты морского базирования. У США — всего 745 носителей, в том числе 400 ракет на земле и 280 — на подлодках.

Практически все ядерные державы реализуют интенсивные программы модернизации своих арсеналов, а процесс постепенного ядерного разоружения, стартовавший после окончания холодной войны, в ближайшие годы, вероятнее всего, закончится, пишут эксперты SIPRI. «Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире подходит к концу», — отмечает Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник SIPRI и директор Проекта ядерной информации FAS. «Мы видим ясный тренд на наращивание арсеналов, обострение ядерной риторики и выход из соглашений по контролю за вооружениями», — констатирует он.

Директор SIPRI Дэн Смит напоминает, что в феврале 2026 года истекает срок Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США — последнего двустороннего соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав. «Есть признаки того, что новая гонка вооружений набирает обороты и несет куда больше рисков и неопределенностей, чем предыдущая, — считает Смит. — Быстрое развитие и применение ряда технологий, например, искусственного интеллекта (ИИ), кибервозможностей, космических технологий, противоракетной обороны и квантовой техники, — радикально меняют ядерные возможности, сдерживание и оборону, создавая источники нестабильности».

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