Израиль уничтожил центрифуги на главном ядерном заводе Ирана 17.06.2025, 12:00

1,192

На площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение.

Центрифуги для обогащения урана на иранском подземном заводе в Натанзе могли быть полностью уничтожены в результате ударов Израиля 13 июня, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, это произошло из-за отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода. «Наша оценка такова, что с этой внезапной потерей внешнего питания, по большой вероятности, центрифуги были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью», — сказал Гроссии в интервью BBC.

Он также добавил, что на площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение, но уровень радиоактивности снаружи пока остается в пределах нормы. На данный момент из соображений безопасности никакие инспекции на объекте не проводятся. «Я никогда не мог бы подвергнуть своих инспекторов такой опасности, поэтому, конечно, объекты закрыты, они недоступны для любой нормальной деятельности», — отметил глава МАГАТЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com