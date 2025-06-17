Honda выходит на новый рынок 17.06.2025, 17:21

Микромобильность набирает все больше популярности.

Honda выходит на рынок малогабаритных грузоперевозок. Японская компания представила новое транспортное средство — Fastport eQuad, ориентированное на доставку в условиях плотного городского трафика, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org). Микромобильность набирает все больше популярности как тренд — это концепция, связанная с интенсивным заселением агломераций, где предпочтительно использование небольших транспортных средств для коротких поездок в городской среде. К таким средствам относятся самокаты, велосипеды, скейтборды, моноколеса и другие компактные устройства, которые позволяют людям быстро перемещаться на небольшие расстояния, особенно в условиях плотной городской застройки.

Электрический eQuad — это четырехколесное транспортное средство, которое подходит для передвижения по велодорожкам. Оно оснащено педалями и развивает скорость до 20 км/ч, соответствуя требованиям микромобильности. ТС доступно в двух размерах, оба компактнее Mini Cooper, но способны перевозить от 145 до 295 кг груза. Кабина водителя напоминает велосипед: сиденье, педали и ветровое стекло. На приборной панели — дисплей с навигацией. Honda подчеркивает, что eQuad — это «программно-определяемое транспортное средство», что означает возможность обновлений и улучшений в течение всего срока службы, хотя конкретные функции пока не раскрываются.

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