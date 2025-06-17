NI: Именно этим оружием Израиль бьет по Ирану
- 17.06.2025, 17:40
- 2,544
От «умных» бомб до баллистических ракет.
После начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стали появляться первые оценки последствий ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. По сообщениям, выведен из строя объект в Натанзе, повреждены объекты в Исфахане и Карадже, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Однако судьба подземного центра в Фордо — самого защищенного и важного элемента иранской ядерной программы — остается под вопросом. Для его разрушения, по мнению экспертов, Израилю потребуется более мощное оружие, чем имеется в арсенале ЦАХАЛ — возможно, даже применение тактического ядерного вооружения, чего Тель-Авив явно хочет избежать.
Среди используемых Израилем систем — GBU-39/B, «тонкие» управляемые бомбы малого диаметра, замеченные на F-16I. Это высокоточный боеприпас для ударов по слабо укрепленным целям.
Также применяются SPICE-1000 — планирующие бомбы от Rafael с дальностью до 100 км, многоуровневым наведением, системой сравнения изображений и возможностью корректировки курса в реальном времени. Они эффективны против наземных и полуподземных объектов.
Для более укрепленных целей, вроде Натанза, Израиль, предположительно, использует GBU-72 — 5-тонные проникающие бомбы. Однако даже они не способны полностью разрушить объекты, построенные под горами.
Также сообщается об использовании ROCKS — аэробаллистических ракет от IAI, и, возможно, боевых модификаций Silver Sparrow.
Из-за ограниченной эффективности израильского арсенала против укрепленных целей правительство Нетаньяху активно добивается поддержки США и доступа к GBU-57 MOP — 14-тонной бомбе, способной уничтожить даже Фордо. Однако это может привести к резкой эскалации конфликта и ответным ударам Ирана по американским целям.