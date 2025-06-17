Лукашенко захотел установить памятник корове на фоне рекордных масштабов гибели скота

Лукашенко захотел установить памятник корове на фоне рекордных масштабов гибели скота10
- 17.06.2025, 18:20
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Уничтоживший сельское хозяйство диктатор заявил, что корова должна стоять во дворце.
Узурпатор Александр Лукашенко на совещании по АПК в Минской области 17 июня предложил установить памятник корове.
«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, – это корова. Это не только молоко, но и мясо», – заявил глава государства.
Он также подчеркнул, что животное необходимо содержать в соответствующих условиях.
«Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце», – отметил Лукашенко.
Как сообщал недавно сам Лукашенко, вслед с образовавшимся дефицитом картофеля и ряда других овощей в Беларуси обострились проблемы в сфере животноводства. Диктатор заявил, что масштабы гибели скота в Беларуси достигли антирекорда. «О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!» — возмутился он во время совещания с членами правительства.
Лукашенко заявил, что падеж скота разрушает животноводческую отрасль страны. По словам узурпатора, один из вариантов решения проблемы — это выкуп животных из проблемных хозяйств с последующей передачей их тем хозяевам, которые способны обеспечить «хорошее содержание» и осмотр ветеринаров.
«Что мы заметили [в ходе проверок]? Районные ветврачи вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — заявил Лукашенко.
Также он раскритиковал правительство за массовую гибель молодняка, в особенности телят, и подчеркнул, что этот вопрос требует отдельного детального обсуждения.