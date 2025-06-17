Лукашенко захотел установить памятник корове на фоне рекордных масштабов гибели скота 10 17.06.2025, 18:20

1,638

Уничтоживший сельское хозяйство диктатор заявил, что корова должна стоять во дворце.

Узурпатор Александр Лукашенко на совещании по АПК в Минской области 17 июня предложил установить памятник корове.

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, – это корова. Это не только молоко, но и мясо», – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что животное необходимо содержать в соответствующих условиях.

«Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце», – отметил Лукашенко.

Как сообщал недавно сам Лукашенко, вслед с образовавшимся дефицитом картофеля и ряда других овощей в Беларуси обострились проблемы в сфере животноводства. Диктатор заявил, что масштабы гибели скота в Беларуси достигли антирекорда. «О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!» — возмутился он во время совещания с членами правительства.

Лукашенко заявил, что падеж скота разрушает животноводческую отрасль страны. По словам узурпатора, один из вариантов решения проблемы — это выкуп животных из проблемных хозяйств с последующей передачей их тем хозяевам, которые способны обеспечить «хорошее содержание» и осмотр ветеринаров.

«Что мы заметили [в ходе проверок]? Районные ветврачи вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — заявил Лукашенко.

Также он раскритиковал правительство за массовую гибель молодняка, в особенности телят, и подчеркнул, что этот вопрос требует отдельного детального обсуждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com