Audi обновила свой кроссовер Q3
- 17.06.2025, 20:14
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Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения – новая внешность, салон и двигатели.
На новой Q3 дебютировала оптика из microLED-модулей – светят тысячи микродиодов. Такая технология перешагнула адаптивные функции и пошла дальше.
Модульная оптика проецирует пиктограммы прямо на дорогу – для безопасности. Так машина предупредит про объекты в слепой зоне, опасные погодные условия.
Audi не скупится на технологии: к голосовому помощнику «прикрутили» искусственный интеллект.
В салоне два экрана – приборная панель на 11,9 дюйма, а главный дисплей – 12,8-дюймовый. Система мультимедиа работает на Android.
Самое заметное изменение в архитектуре салона – селектор коробки передач «переехал» на рулевую колонку. Стал перегружен переключатель стеклоочистителей и указателей поворотов. Зато появилось свободное место на центральном тоннеле под беспроводную зарядку, подстаканники и порты USB.
Багажник нового Q3 – 488 л. А если сложить задний ряд – получим 1386 л.
В гамме четыре двигателя. Но фирменный полный привод «кваттро» предлагают лишь с двухлитровым бензиновым двигателем на 265 л.с.
Базовая версия кроссовера получила 1,5-литровый двигатель с мягким гибридом, мощность – 150 л.с.
Самый дорогой Q3 – последовательный гибрид: 1,5-литровый двигатель вместе с электромотором развивают 272 л.с.
На одной электротяге такой кроссовер проедет до 119 км. Audi начнет отгружать Q3 дилерам в октябре. Ценник стартует от €44 600.