Audi обновила свой кроссовер Q3 17.06.2025, 20:14

Фото.

Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения – новая внешность, салон и двигатели.

На новой Q3 дебютировала оптика из microLED-модулей – светят тысячи микродиодов. Такая технология перешагнула адаптивные функции и пошла дальше.

Модульная оптика проецирует пиктограммы прямо на дорогу – для безопасности. Так машина предупредит про объекты в слепой зоне, опасные погодные условия.

Audi не скупится на технологии: к голосовому помощнику «прикрутили» искусственный интеллект.

В салоне два экрана – приборная панель на 11,9 дюйма, а главный дисплей – 12,8-дюймовый. Система мультимедиа работает на Android.

Самое заметное изменение в архитектуре салона – селектор коробки передач «переехал» на рулевую колонку. Стал перегружен переключатель стеклоочистителей и указателей поворотов. Зато появилось свободное место на центральном тоннеле под беспроводную зарядку, подстаканники и порты USB.

Багажник нового Q3 – 488 л. А если сложить задний ряд – получим 1386 л.

В гамме четыре двигателя. Но фирменный полный привод «кваттро» предлагают лишь с двухлитровым бензиновым двигателем на 265 л.с.

Базовая версия кроссовера получила 1,5-литровый двигатель с мягким гибридом, мощность – 150 л.с.

Самый дорогой Q3 – последовательный гибрид: 1,5-литровый двигатель вместе с электромотором развивают 272 л.с.

На одной электротяге такой кроссовер проедет до 119 км. Audi начнет отгружать Q3 дилерам в октябре. Ценник стартует от €44 600.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com