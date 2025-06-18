Лукашенко заявил о риске ситуации, когда белорусам будет «нечего жрать» 18.06.2025, 0:46

Диктатор довел сельское хозяйство до ручки.

Ситуация с падежом скота в Беларуси должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, заявил узурпатор Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — сказал он.

Лукашенко объяснил необходимость проведения совещания недостаточной эффективностью работы аграрного сектора. Диктатор констатировал сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, связанную, по его мнению, со слабой трудовой дисциплиной.

Он привел в пример советскую систему управления, которая, по его словам, демонстрировала свою результативность.

«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — сказал Лукашенко.

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