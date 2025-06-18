Лукашенко заявил о риске ситуации, когда белорусам будет «нечего жрать»
- 18.06.2025, 0:46
Диктатор довел сельское хозяйство до ручки.
Ситуация с падежом скота в Беларуси должна быть исправлена, иначе страна может столкнуться с дефицитом продовольствия, заявил узурпатор Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству.
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — сказал он.
Лукашенко объяснил необходимость проведения совещания недостаточной эффективностью работы аграрного сектора. Диктатор констатировал сохраняющуюся нестабильность в сельском хозяйстве, связанную, по его мнению, со слабой трудовой дисциплиной.
Он привел в пример советскую систему управления, которая, по его словам, демонстрировала свою результативность.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил — все разрушится и упадет», — сказал Лукашенко.