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Популярный онлайн-переводчик DeepL перестал работать в Беларуси

  • 18.06.2025, 11:57
Популярный онлайн-переводчик DeepL перестал работать в Беларуси

В ЕС переводчик по-прежнему доступен.

Популярный ИИ-переводчик DeepL больше не работает на территории России и Беларуси. Блокировка затронула все платформы, в том числе официальный API платформы.

У пользователей в Беларуси, как проверило «Зеркало», при заходе на сайт переводчика просто высвечивается окно: «Недоступно в вашем регионе». В ЕС переводчик по-прежнему доступен.

В то же время сама компания официально не объяснила причины ограничения доступа для пользователей из Беларуси и России.

DeepL принадлежит немецкой компании, основанной в 2017 году. Сервис стал особенно популярен среди профессионалов благодаря качественному переводу технических, юридических и деловых текстов.

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