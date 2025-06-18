Популярный онлайн-переводчик DeepL перестал работать в Беларуси
- 18.06.2025, 11:57
В ЕС переводчик по-прежнему доступен.
Популярный ИИ-переводчик DeepL больше не работает на территории России и Беларуси. Блокировка затронула все платформы, в том числе официальный API платформы.
У пользователей в Беларуси, как проверило «Зеркало», при заходе на сайт переводчика просто высвечивается окно: «Недоступно в вашем регионе». В ЕС переводчик по-прежнему доступен.
В то же время сама компания официально не объяснила причины ограничения доступа для пользователей из Беларуси и России.
DeepL принадлежит немецкой компании, основанной в 2017 году. Сервис стал особенно популярен среди профессионалов благодаря качественному переводу технических, юридических и деловых текстов.