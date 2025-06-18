TIME: Революция ИИ невозможна без энергетической революции 3 18.06.2025, 12:55

иллюстративное фото

Если США хочет лидировать в ИИ, ей нужно лидировать и в энергетике.

Хотя ИИ воспринимается как цифровая технология, за каждым ответом и изображением стоит реальное энергопотребление — от серверов до редкоземельных минералов, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман выступил перед Конгрессом США, заявив: «Стоимость ИИ в будущем сведется к стоимости энергии». Несмотря на растущую автоматизацию производства чипов и оборудования, энергия остается ключевым ограничителем: «Электрон есть электрон», — отметил Олтман.

США, по прогнозам, потребуется до 90 ГВт дополнительной мощности — эквивалент примерно 90 АЭС — чтобы покрыть потребности ИИ-центров обработки данных. В гонке за лидерство в ИИ побеждать будут страны с дешевой и чистой энергией.

Однако крупные ИИ-компании, включая OpenAI, не раскрывают данные о своих углеродных выбросах. Между тем, расчеты показывают: за первую неделю после запуска генератора изображений OpenAI пользователи создали 700 миллионов картинок, израсходовав более 5 млн кВт⋅ч — как 24 тысячи американских домов за неделю.

Для устойчивого роста ИИ США необходимо внедрять отчетность по углеродному следу, пересматривать энергетическую политику и связывать ее с развитием ИИ. Законопроект из Массачусетса — «Закон о воздействии искусственного интеллекта на окружающую среду» (Artificial Intelligence Environmental Impacts Act) — предлагает ввести системы учета экологического воздействия ИИ.

Как сказал сенатор Тед Бадд: «Энергия — это то, от чего зависит, победим мы Китай или нет». И если США хочет лидировать в ИИ, ей нужно лидировать и в энергетике.

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