Брюссель обвинил AliExpress в нарушении цифрового законодательства ЕС 18.06.2025, 16:45

ЕС продолжает усиливать контроль за китайскими ритейлерами.

Еврокомиссия обвиняет китайскую онлайн-площадку AliExpress в нарушении положений Закона «О цифровых услугах». По данным предварительного расследования, компания не принимает достаточных мер для предотвращения распространения незаконного контента, включая поддельные и опасные товары, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Регуляторы ЕС также указывают, что AliExpress неэффективно применяет меры противодействия продавцам, которые систематически публикуют запрещенный контент. Согласно правилам ЕС, крупные онлайн-платформы обязаны активно контролировать размещаемую информацию, в противном случае им грозит штраф до 6% от годового оборота компании.

Это обвинение стало частью более широкой кампании ЕС по контролю за китайскими интернет-ритейлерами и дешевыми поставками из Китая. Более 90% всех посылок, ввозимых в ЕС, поступают из КНР. Брюссель уже предложил ввести пошлину в размере €2 на каждую мелкую посылку и инициировал расследование в отношении платформы Shein.

Часть расследования по AliExpress, касающаяся прозрачности рекламных алгоритмов и доступа к данным, была закрыта после того, как платформа согласилась на ряд обязательств. Еврокомиссар по цифровым вопросам Хенна Вирккунен назвала это «конкретными шагами в сторону повышения безопасности граждан ЕС и создания честных условий конкуренции на рынке».

Regulators say Chinese online marketplace has failed to enforce penalty policy on traders that post illegal content

